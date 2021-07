హుజురాబాద్ లో ఉద్రిక్తత .. దిష్టిబొమ్మల దహనాలు, టీఆర్ఎస్ బీజేపీ నేతల బాహాబాహీ..రీజన్ ఇదే !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారుతుంది. ఈరోజు కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ లో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. హుజురాబాద్ అంబేద్కర్ కూడలిలో టీఆర్ఎస్ బీజేపీ వర్గాలు బాహాబాహీకి దిగాయి. ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట జరగడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఇరువర్గాలను నిలువరించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు.

పాదయాత్రలో ఈటలకు పెద్ద చిక్కు ... బీజేపీతోనే తలనొప్పి .. హుజూరాబాద్ ఎన్నికలపై అంతర్మధనం !!

English summary

Politics in Huzurabad constituency is becoming hot. A tense situation prevailed in Huzurabad in Karimnagar district today. TRS BJP factions descended on fight at Ambedkar junction in Huzurabad. The situation became tense as a scuffle broke out between the two factions. The police who landed in the field were attempted to custodize the situation.