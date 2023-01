కామారెడ్డిలో ఉద్రిక్తత.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన రైతులు; కలెక్టరేట్ ముందు ఆందోళన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కామారెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్ రగడ రచ్చగా మారుతుంది. నిన్న కామారెడ్డి బంద్ సందర్భంగా చోటు చేసుకున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వాతావరణం నేడు కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా కామారెడ్డి రైతులు తెలంగాణా హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. మాస్టర్ ప్లాన్ పై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ హైకోర్టులో రైతులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తమను అడక్కుండా మాస్టర్ ప్లాన్ అమలు చేయడం పైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టుకు కూడా వెళతామని తేల్చి చెప్తున్నారు.

English summary

Farmers agitating against the master plan in Kamareddy approached the High Court. Farmers said If necessary, we will go to the Supreme Court. Even today, agitation continues in front of the Collectorate.