Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డిని తెలంగాణ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈరోజు ఇందిరా గాంధీ చౌక్ వద్ద ధర్నా చేయాలని నిర్ణయించుకున్న క్రమంలో అనుమతులు లేకుండా ధర్నా చేయడం నేరమని పోలీసులు వారిని అడుగడుగునా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈరోజు ఉదయం రేవంత్ రెడ్డిని గృహనిర్బంధం చేసిన పోలీసులు ఆపై రేవంత్ రెడ్డిని బలవంతంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

టీపీసీపీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డితో పాటు కాంగ్రెస్ ముఖ్య నాయకుల హౌస్ అరెస్ట్: భగ్గుమన్న కాంగ్రెస్!!

English summary

Revanth Reddy was arrested by the police for calling for a Congress Dharna today on the issues of sarpanchs in Telangana. With this, Revanth is expressing his indignation that he will not be allowed to move in the constituency as well.