దేశ భవిష్యత్ ను మార్చే యాత్ర.!రాహుల్ గాంధీ జోడో యాత్రను విజయవంతం చేస్తామన్న రేవంత్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: భారత్ జోడో యాత్ర దేశ భవిష్యత్తును మార్చే యాత్ర అని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆనాడు గాంధీ చేపట్టిన దండి యాత్రలా... భారత్ జోడో యాత్ర చరిత్రలో నిలిచిపోతుందన్నారు. చరిత్రలో ఒక కీలకమైన భారత్ జోడో యాత్రలో పాల్గొనడం ఒక గొప్ప అవకాశమని తెలిపారు. హైదరాబాద్ మణికొండలోని ఏఐసీసీ కార్యదర్శి సంపత్ నివాసంలో మహారాష్ట్ర భారత్ జోడో యాత్ర పరిశీలన బృందంతో జరిగిన సమావేశానికి రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. మహారాష్ట్ర భారత్ జోడో యాత్ర పరిశీలన బృందంతో కీలక చర్చలు జరుపుతున్నట్టు రేవంత్ వివరించారు.

English summary

TPCC President Revanth Reddy said that Bharat Jodo Yatra is a journey that will change the future of the country. He said that the Dandi Yatra undertaken by Gandhi on that day will remain in the history of India.