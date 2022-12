Fake IPS: నకిలీ ఐపీఎస్‌ శ్రీనివాస్‌ కేసులో మరో నలుగురికి సీబీఐ నోటీసులు..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

నకిలీ ఐపీఎస్‌ అధికారి శ్రీనివాస్‌ కేసులో సీబీఐ దూకుడు పెంచింది. తాజాగా హైదరాబాద్ చెందిన నలుగురు వ్యాపారవేత్తలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. విచారణలో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం నోటీసులు పంపినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ నలుగురు వ్యాపారవేత్తలను డిసెంబర్ 2న అంటే శుక్రవారం విచారణ హాజరు కావాల్సిందిగా సీబీఐ నోటీసుల్లో పేర్కొంది. నోటీసులు అందుకున్న వారిలో యూసఫ్‌గూడకు చెందిన మేలపాటి చెంచు నాయుడు, వ్యాపారవేత్త వెంకటేశ్వరరావు, సనత్‌నగర్‌కు చెందిన రవి, మరొకరు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

English summary

The CBI has issued notices to four Hyderabad-based businessmen in the fake IPS officer Srinivas case. In the CBI notices, it has been mentioned that the inquiry is to be attended on December 2 i.e. Friday