కేంద్రం కళ్ళు లేని కబోది.! రైతులంటే బీజేపీకి గిట్టదన్న మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్.!

హైదరాబాద్ : రైతుల సంక్షేమం పట్టని ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఉండడం రైతు దురదృష్టమని రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ - శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ మండిపడ్డారు. వచ్చే యాసంగిలో వరి కాకుండా ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని రైతులకు సూచించారు. ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తిని అర్దం చేసుకుని సహకరించాలని రైతులను వేడుకున్నారు. రైతుల కష్టానికి తగిన ఫలితం ఉంటుందని ధైర్యం చెప్పే ప్రయత్నం చేసారు సత్యవతి రాథోడ్.

English summary

State Tribal, Women and Child Welfare Minister Satyavathi Rathore said it was unfortunate that the government was at the center of not taking care of the welfare of the farmers.