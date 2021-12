Mayor Gadwal Vijayalakshmi: నగరం మరింత పచ్చదనంగా,పరిశుభ్రంగా.!మౌళిక సదుపాయాల కల్పనలో రాజీపడొద్దన్న మేయర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : విశ్వనగరంగా అభివృద్ది చెందుతున్న హైదరాబాద్ నగరం మరింత క్లీన్ సిటీగా మారబోతుంది. నగరంలో ఎక్కడ కూడా చెత్త కనిపించకూడదని, నగర పాలక సంస్ధ సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉంటూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జీహెచ్ఎంసీ మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి ఆదేశాలు జారీ చేసారు. శానిటేషన్ సిబ్బంది సేవలు మరింత విస్త్రుతం చేసి మారుమూల స్లమ్స్ లో కూడా పరిశుబ్రతను పెంపొందించాలని సూచించారు. నగర పౌరులు ఎక్కడ కూడా అసౌకర్యానికి గురికాకుండా చూడాల్సిన బాద్యత నగర పాలక సంస్ధపైన ఉందని, మరింత బాద్యతగా ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు మేయర్.

English summary

GHMC Mayor Gadwala Vijayalakshmi has directed the city administration staff to remain vigilant and take proper precautions so that garbage does not appear anywhere in the city.