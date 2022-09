పేదల భద్రతే సీఎం లక్ష్యం.!విమర్శిస్తున్న వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

ధర్మారం/హైదరాబాద్ : పేదలకు గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని అందించేందుకు ఆసరా పింఛన్లు పథకం అమలు చేస్తున్నామని, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు నిర్ణయం మేరకు 57 ఏళ్ళకు వయోపరిమితి తగ్గించడంతో నూతనంగా 10 లక్షల ఫించన్ లు మంజూరు చేసామని రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ తెలిపారు.పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారం మండలంలో నూతనంగా 1783 లబ్ధిదారులకు పెన్షన్లు పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కొప్పుల ఈశ్వర్. నూతన పెన్షన్లతో కలిపి ధర్మపురి నియోజవర్గ పరిధిలో మొత్తం 60వేల మందికి ఆసరా పింఛన్లు అందిస్తున్నందుకు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుకు మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

English summary

State Welfare Minister Koppula Eshwar said that the Asara pension scheme is being implemented to provide a dignified life to the poor, and as per the decision of CM Chandrasekhar Rao, the age limit has been reduced to 57 years and a new pension of 10 lakhs has been sanctioned.