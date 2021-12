ధాన్యం ఢిల్లీలో కాకుడా ఫాంహౌస్ లేదా ప్రగతిభవన్ లో పారబొయ్యాలి.!ప్రయణ ఖర్చులు తప్పుతాయన్న పొన్నాల

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో రైతుల పండించిన ధాన్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయడం లేదు కాబట్టి బీజేపి కార్యాలయంలోగాని, ఢిల్లీ లోని ఇండియా గేట్ దగ్గర గానీ పారబొయ్యాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పేర్కొన్న అంశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సినియర్ నేత పొన్నాల లక్ష్మయ్య తీవ్రంగా తప్పుబడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో చంద్రశేఖర్ రావు బాదత్యారాహిత్యంగా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. అసలు ధాన్యం ఢిల్లీ వరకూ తీసుకెళ్లి ఇండియా గేట్ దగ్గర ఎందుకు పారబొయ్యాలని, ప్రగతి భవన్ లోనో, చంద్రశేఖర్ రావు ఫాం హౌస్ లోనో పారబోస్తే ప్రయాణ ఖర్చులు మిగులుతాయని ఎద్దేవా చేసారు పొన్నాల.

English summary

Chandrasekhar Rao was incensed that he was speaking irresponsibly on the issue of buying grain. Ponnala asked why the original grain should be taken to Delhi and dumped at the India Gate, while traveling to Pragati Bhavan and Chandrasekhar Rao Farm House would save on travel expenses.