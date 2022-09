Crime News: ఇంజక్షన్ ఇచ్చి హత్య చేసింది అందుకే.. పోలీసుల అదుపులో ఇద్దరు నిందితులు..!

Telangana

రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఖమ్మం జిల్లా ఘటనలో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు. ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి హత్య చేసిన ఘటనలో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే హత్యకు వివాహేతర సంబంధం కారణంగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ నెల 19 ఖమ్మం జిల్లా వలభి సమీపంలో ద్విచక్ర వాహనంపై లిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన వ్యక్తిని ఇంజక్షన్‌ ఇచ్చి చంపేసిన ఘటనలో 24 గంటల్లోనే నిందితులకు సంబంధించి ఆధారాలు సంపాదించారు.

The police has speeded up the investigation in the incident of killing by giving an injection in Khammam district. It is reported that two accused have already been arrested.