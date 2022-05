రాష్ట్రాన్ని సీఎం అప్పులపాలు చేసారు.!ప్రజల చేతిలో చిప్ప పెట్టారని కేసీఆర్ పై బండి సంజయ్ ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్, టీఆర్ఎస్ నేతల మద్య మాటల తూటాలు పేలుతూనే ఉన్నాయి. మహా సంగ్రామ పాదయాత్ర రెండవ దశ ముగుంపుకు ఒక రోజు ముందు కూడా సీఎం చద్రశేఖర్ రావుపై బండి సంజయ్ విరుచుకు పడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా అప్పుల పాల్జేసి ప్రజల చేతికి చిప్ప ఇచ్చారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో ఒక్కో వ్యక్తి తలపై లక్షకుపైగా అప్పు భారం మోపారని తీవ్ర స్ధాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

BJP Telangana president Bandi Sanjay Kumar and TRS leaders continue to fire bullets. Even a day before the end of the second phase of the Maha Sangrama Padayatra, Bandi Sanjay fired on CM Chandrasekhar Rao.