ఇది బీజేపీ,టీఆర్ఎస్ కుట్ర.!బెదిరిస్తే బెదిరేదిలేదు.!నిందుతులపై చర్యలు తీసుకోవాలన్న రేవంత్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైద‌రాబాద్‌: మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ఎన్నో చిత్ర, విచిత్రాల‌తో పాటు,మ‌రెన్నో కుట్ర‌ల‌ు చోటుచేసుకుంటున్నాయని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కేంద్ర‌, రాష్ట్ర అధికార పార్టీలు బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ సంయుక్తంగా వ్యూహాలు ర‌చిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్య‌ర్థి ప్ర‌చారానికి అడుగడునా ఇబ్బందులు సృష్టిస్తున్నరని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. కాగా మునుగోడు నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోని చండూరులో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఆ రెండు పార్టీలకు చెందిన‌వారు దగ్ధం చేశార‌ని, 24గంటల్లో నిందుతులను అరెస్టు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేసారు.

English summary

Revanth Reddy demanded that the Congress Party office in Chandur in Munugodu Constituency was burnt down by the members of the two parties and the accused should be arrested within 24 hours.