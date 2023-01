90శాతం నువ్వే తీసుకో.. ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు వ్యాఖ్యలు ఇందుకే; తోట చంద్రశేఖర్ కౌంటర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు బీఆర్ఎస్ ఏపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తోట చంద్రశేఖర్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణ ఆస్తులను సీఎం కేసీఆర్ ఆంధ్ర వాళ్లకు కట్టబెడుతున్నాడని రఘునందన్ రావు ఆరోపించారు. ఇక ఆ డబ్బులనే తోట చంద్రశేఖర్ తో బిఆర్ఎస్ సభకు ఖర్చు పెట్టిస్తున్నారని రఘునందన్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బిఆర్ఎస్ సభకు ఖర్చు పెట్టిస్తున్న డబ్బుల వ్యవహారంలో క్విడ్ ప్రోకో జరుగుతుందని రఘునందన్ రావు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

English summary

Thota Chandrasekhar countered MLA Raghunandan Rao's comments saying that to take 90 percent of the land given by KCR and give 10 percent to him. Chandra sekhar alleges that raghunandan is trying to divert the bbrs meetin with his comments.