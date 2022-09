Tollywood Gossips: అన్ని ఫ్లాప్ సినిమాలున్నా రాశీ ఖన్నాకు ఆఫర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి..?

Telangana

oi-Kannaiah

హైదరాబాద్: టాలీవుడ్‌లో గాసిప్స్‌కు అంతులేదు. ఏ చిన్న వార్త బయటకు పొక్కినా పలురకాలుగా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అలాంటి కొన్ని గాసిప్స్‌తో పాటు ఫిల్మీ అప్‌డేట్స్ కూడా ఓసారి చూసేద్దామా.

English summary

Though Raasi Khanna has flops under her belt, she is still getting offers as her attitude is good.