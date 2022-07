తెలంగాణాలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు; 13జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్; ప్రమాదకరంగా గోదావరి; తాజా సమాచారమిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తెలంగాణపై వరుణుడి ప్రతాపంతో వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. శని, ఆదివారాలలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురవడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాలలో చెరువులు, కుంటలు నిండుకున్నాయి. ఆదివారం నాడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షాలతో జనజీవనం స్తంభించింది. వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగుతూ రహదారులు నీట మునగడంతో చాలాచోట్ల అనేక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది.

English summary

Life in Telangana has become chaotic due to torrential rains. Meteorological department has announced red alert for 13 districts and made alert for another three days. The water level of Godavari reached danger level. The first danger alert was issued at Bhadrachalam.