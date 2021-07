కోకాపేట్ భూముల అమ్మకం... అసలు బాగోతం ఇదీ... రేవంత్ రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

కోకాపేట్ భూముల అమ్మకంలో రూ.1000 కోట్లు నష్టం జరిగిందని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు.ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన బంధువులు,బినామీలు,తనతో సంబంధాలు ఉన్నవారికే భూములను విక్రయించారని ఆరోపించారు. గతంలో ఎకరా రూ.60 కోట్లకు అమ్ముడు పోయిన చోట కేవలం రూ.40 కోట్లకు ఎకరా చొప్పున విక్రయించారని ఆరోపించారు.దేశ,విదేశీ కంపెనీలు టెండర్లలో పాల్గొంటాయని ప్రభుత్వం చెప్పిందని... కానీ వాస్తవం మరోలా ఉందని అన్నారు. వేరే కంపెనీలేవీ టెండర్లలో పాల్గొనకుండా బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు.

English summary

TPCC chief Revanth Reddy made sensational allegations over Kokapet govt lands auction which is held on July 15th.He alleged that chief Minister KCR alleged that he had sold the lands to his relatives, and those associated with him.