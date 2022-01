రేవంత్ రెడ్డికి సోకిన కరోనా: వైరస్ బారిన పడ్డ స్టార్ హీరో..ఆయన భార్య: కట్టుతప్పినట్టే

Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: దేశంలో కరోనా వైరస్ మళ్లీ విజృంభిస్తోంది. రోజువారీ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుదల బాట పట్టింది. రెండు రోజుల వ్యవధిలో 15 వేలకు పైగా కొత్త కేసులు నమోదు కావడం కలకలం రేపుతోంది. కొత్తగా 33,750కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ స్థాయిలో కొత్త కేసులు నమోదు కావడం ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడూ చోటు చేసుకోలేదు. అదే సమయంలో- ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ విస్తృతమౌతోంది.

I have tested positive for covid with mild symptoms. Those who came in contact with me over the last few days, kindly take necessary precautions. #Covid_19

English summary

TPCC Chief Revanth Reddy tested positive for covid19 with mild symptoms. He requested that those who came in contact with me over the last few days, kindly take necessary precautions.