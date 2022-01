కరోనా పరిస్థితులపై హైకోర్టులో విచారణ; నైట్ కర్ఫ్యూ, కఠిన ఆంక్షలపై డీహెచ్ శ్రీనివాసరావు నివేదిక

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా వ్యాప్తి ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఫీవర్ సర్వే లో లక్షలాది సంఖ్యలో జ్వర బాధితులు, కరోనా లక్షణాలతో బాధపడుతున్న వారిని ఆరోగ్య సిబ్బంది గుర్తిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి చెందకుండా కఠిన చర్యలు చేపట్టిన ప్రభుత్వం కరోనా కట్టడి కోసం ఏం చేస్తుంది? రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది? కరోనా నియంత్రణకు తగిన చర్యలు తీసుకునేలా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని దాఖలైన పిటీషన్ఈ పై జరుగుతున్న విచారణలో భాగంగా తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంచాలకులు డి. శ్రీనివాస్ రావు హైకోర్టుకు తెలంగాణలో కరోనా పరిస్థితిపై నివేదిక సమర్పించారు.

English summary

Health director Dr. Srinivasa Rao submitted a report on night curfew and strict sanctions during the High Court hearing on corona conditions. It was revealed that a night curfew is required only if the positivity rate exceeds 10 per cent, which is not so severe at present.