షాకింగ్: అటవీశాఖ అధికారులపై గిరిజన రైతుల పెట్రోల్ దాడి, కలకలం(వీడియో)

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

వరంగల్: జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ప్రభుత్వ అధికారులకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఓ అటవీ శాఖ అధికారిణి, మరో అధికారిపై పెట్రోల్ దాడికి యత్నించారు ఆదివాసీలు. మొక్కలు నాటేందుకు వచ్చిన అధికారులపై గిరిజనులు పెట్రోల్‌తో దాడి చేశారు.

భూపాలపల్లి మండలం ఆజాంనగర్ పరిదిలోని పందిపంపుల గ్రామ శివారులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోడుభూమిలో అటవీ శాఖ అధికారులు మొక్కలు నాటుతుండగా.. పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన ఆదివాసీలు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఆదివాసీ రైతులకు అటవీ శాఖ అధికారులకు మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది.

A group of villagers attacked a woman Forest Range Officer & two other staff members and poured petrol on her in Jayashankar Bhupalpally. Police rescued the officers and shifted them to hospital for treatment. pic.twitter.com/L4XxacwBWi