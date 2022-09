ఆత్మీయంగా.. మునుగోడు ప్రజలపై ప్రేమ ఒలకబోస్తున్న టీఆర్ఎస్; రాజకీయం మామూలుగా లేదుగా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడం కోసం ఇప్పటి నుంచే రాజకీయ పార్టీలు రక రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఇంతకాలం లేని ప్రేమను ఓటర్లపై ఒలకబోస్తూ ఉన్నాయి. ఇక ఓటర్లపై ప్రేమను ఒలకబోస్తూ, వారిని ఆకర్షించే ప్రయత్నంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీల కంటే టీఆర్ఎస్ ముందు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఆసక్తికరమైన ప్లాన్ తో సామాజిక వర్గాల వారీగా ఓటర్లను తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు టిఆర్ఎస్ వ్యూహాత్మకంగా ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు, వనభోజనాలు నిర్వహిస్తూ మనమంతా ఒక ఫ్యామిలీ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

English summary

TRS, which has been showering love on the people by organising Vanabhojanalu, which are also known as Athmeeya Sammelanams. It tries to win people's minds with feasts and entertainment.