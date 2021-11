టీఆర్ఎస్ మహా ధర్నా: విచిత్ర వేషధారణలో ఎమ్మెల్యే సండ్ర, బండి సంజయ్ తో పాటు కేంద్రంపై మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ఫైర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణా రాజకీయాలు ధాన్యం కొనుగోళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి .యాసంగిలో వరి సాగు చెయ్యొద్దు అని అధికార టీఆర్ఎస్ చెప్పడంతో మొదలైన రగడ, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కేంద్రాన్ని అధికార పార్టీ టార్గెట్ చేసే దాకా వెళ్ళింది. కేంద్రం ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం లేదని, అందుకే వరిసాగు చెయ్యొద్దని చెబుతున్నామని టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బిజెపిని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఏకంగా టీఆర్ఎస్ మహా ధర్నా నిర్వహిస్తూ కేంద్రం తీరుకు నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంది. సాక్షాత్తూ తెలంగాణా సీఎం ధర్నాలో పాల్గొనటం ఇది మొదటిసారి.

English summary

The TRS Maha Dharna will continue to protest against the Centre attitude towards paddy procurement in Telangana. Minister Niranjan Reddy fired at the Center along with Bandi Sanjay.