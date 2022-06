మాజీమంత్రి జూపల్లి ఇంటికి బయలుదేరిన టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే బీరం హర్షవర్ధన్ అరెస్ట్.. కొల్లాపూర్లో ఉద్రిక్తత!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ లో ఆదివారం ఉదయం నుంచి హై టెన్షన్ నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. మాజీ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు వర్సెస్ తాజా ఎమ్మెల్యే బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి మధ్య కొనసాగుతున్న మాటల యుద్ధం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి రచ్చకెక్కిన నేపథ్యంలో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేయవలసి వచ్చింది. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి, అవినీతి పై ఇద్దరి మధ్య కొనసాగిన మాటల యుద్ధం సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్లు చేసుకునే దాకా వెళ్ళింది. శనివారం ఇద్దరు నేతలు బహిరంగ చర్చకు సిద్ధం అంటూ సవాళ్ళు విసురుకుని కొల్లాపూర్ కు చేరుకున్నారు.

English summary

TRS MLA Beeram Harshavardhan reddy was arrested by the police on his way to the house of former minister Jupally. The Beeram followers protests by the arrest of the MLA, which led to tension in Kollapur.