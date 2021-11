Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారిన నాగర్ కర్మూల్ జిల్లా అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఈసారి ఏకంగా పోలీసులతోనే కయ్యానికి కాలు దువ్వారు. పోలీసులను ఏంట్రా అంటూ పరుష పదజాలంతో దూషించారు. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలో బిజెపి అభ్యర్థి ఈటల రాజేందర్ గెలవడని, ఆయన గెలిస్తే తాను ఎమ్మెల్యేగా రాజీనామా చేస్తానని సవాల్ విసిరిన గువ్వల బాలరాజు ఆలోచన లేకుండా ఆవేశంతో మాట్లాడారు. దీంతో గూబ గుయ్యిమనేలా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు సమాధానమిచ్చారు.

English summary

TRS MLA Guvvala Balaraju controversial remarks on police. He made indecent remarks. police reverse attacked on balaraju and gave warning your dignity will not increase at all with your abusive words.