సర్వేలతో గులాబీ ఎమ్మెల్యేల గుబులు.. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేల ఎదురీత తప్పదా?

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈసారి అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని అన్ని పార్టీల నేతలు తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్న క్రమంలో వచ్చే ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే టెన్షన్ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఏ పార్టీకి ఆ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సర్వేలతో పార్టీ అభ్యర్థుల విషయంలో కూడా అన్ని జిల్లాలలో అలజడి కొనసాగుతోంది. ఇక ముఖ్యంగా అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలలో వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ వస్తుందా లేదా అన్న ఆందోళన పీక్స్ కు చేరింది.

English summary

With the surveys, trs party leaders facing tension. In the joint Warangal district, there is tension in seven MLAs about their tickets in next elections.