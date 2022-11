సుప్రీంకోర్టుకు చేరిన టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ కేసు.. నేడు విచారణ, సర్వత్రా ఉత్కంఠ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ వదిలిపెట్టకుండా టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఏకంగా నిన్న వీడియోలను ప్రదర్శించి మరి కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేశారు. ఇక ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసుపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ లతో విచారణ జరిపించాలని రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష పార్టీల నుండి పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ వినిపిస్తోంది.

English summary

A hearing will be held today in the TRS MLAs' poaching case which reached the Supreme Court. The case will be heard by a bench of Justice Gavai and Justice BV Nagaratna. This caused interest.