అది కేసీఆర్ గొప్పతనమే కదా -ఈటల ఆస్తుల గ్రాఫ్ పైపైకి -10 రోజుల్లో కనుమరుగు: పల్లా, గువ్వల ఫైర్

Telangana

oi-Madhu Kota

టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన సందర్భంలో ఈటల రాజేందర్.. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను ఉద్దేశించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయగా, వాటికి గులాబీ దళం కౌంటరిచ్చింది. కన్నతల్లిలాంటి పార్టీపై ఈటల అభాండాలు వేస్తున్నాడని, ప్రజాస్వామిక నేత అయిన కేసీఆర్ ను నియంత అంటూ తూలనాడుతున్నాడని టీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడ్డారు. ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు సహా తదితరులు శుక్రవారం తెలంగాణ భవన్ లో మాట్లాడుతూ ఈటలపై మాటల తూటాలు పేల్చారు..

English summary

trs leaders hits back on etela rajender, who resigned to trs and huzurabad mla post on friday. as rajender slams cm kcr with strong words, trs mlc palla rajeshwar reddy and mla guvvala balaraju hits back on rajender. palla sid etala will fade out within 10 days after joining bjp.