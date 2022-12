వైఎస్ షర్మిలపై టీఆర్ఎస్ అనుకున్నదొకటి.. అవుతున్నదొకటి; చివరకు పర్యవసానం ఏమిటో!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీతో దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్న వైయస్ షర్మిల కు చెక్ పెట్టడం కోసం టిఆర్ఎస్ తీసుకువచ్చిన లోకల్ సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి బూమరాంగ్ అవుతుందా అన్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీని, బీఆర్ఎస్ పార్టీ గా మార్చి దేశ రాజకీయాల్లో కీలక భూమిక పోషించడం కోసం రంగంలోకి దిగుతున్నట్టు ప్రకటించిన గులాబి వస్ కేసీఆర్ కు షర్మిల విషయంలో చోటుచేసుకున్న ఘటనలతో కాస్త ప్రతికూల వాతావరణం కనిపిస్తుంది.

The question arises as to how the TRS party, which is using a non-local weapon against YS Sharmila, will form a BRS in the country and how they compete in elections.