తిరుమల వెళ్ళే వారికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన టీఎస్ఆర్టీసీ.. రూ.300 దర్శనం టిక్కెట్ల జారీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఎస్ఆర్టిసి తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు శుభవార్త చెప్పింది. తిరుమల తిరుపతి వెళ్లే భక్తులు టిఎస్ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేస్తే వారికి టికెట్ తో పాటుగా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు టోకెన్ లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తో ఒక అంగీకారాన్ని కుదుర్చుకుంది.

English summary

TSRTC, which has good news for those going to Tirumala, has entered into an agreement with TTD to issue Rs 300 darshan tickets from the RTC.