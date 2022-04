హుస్సేన్ సాగర్ లా జంట జలాశయాలు మారతాయి; న్యాయపోరాటం చేస్తామన్న పర్యావరణవేత్తలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీ వేదికగా జీవో 111 ఎత్తివేస్తామని చేసిన ప్రకటన, ఆపై ఇటీవల మంత్రివర్గ భేటీలో ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (GO) 111ని రద్దు చేయడానికి ఆమోదించిన తరువాత, పర్యావరణ వేత్తలు మరియు శాస్త్రవేత్తలు ఈ చర్యపై తమ ఆందోళనలను వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే న్యాయవ్యవస్థ తలుపులు తడతామని హెచ్చరించారు.

English summary

Environmentalists have expressed concern that the twin reservoirs will change into Hussain Sagar. Govt has to change the decision otherwise peoples committee will go to the court.