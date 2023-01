కోమటిరెడ్డికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. కాంగ్రెస్ నికార్సయిన కార్యకర్తల పేరుతో నల్గొండలో కోవర్ట్ వెంకట్ రెడ్డి అంటూ పోస్టర్లు అతికించి 13 ప్రశ్నలు వేశారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గత కొంతకాలంగా పార్టీలోని శ్రేణుల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి నల్గొండ జిల్లాలో ఊహించని షాక్ తగిలింది. కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నల్గొండలో పోస్టర్లు వెలిశాయి.

Unexpected shock for Komati Reddy as unknown people with the name of congress activists pasted posters in nalgonda saying that Covert Venkat Reddy and made 13 questions.