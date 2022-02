Union Budget 2022: గోల్ మాల్ బడ్జెట్ - వ్యవసాయ రంగానికి బిగ్ జీరో : సీఎం కేసీఆర్ ఆగ్రహం..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

కేంద్ర ఆర్దిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2022- 23 వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు. ఈ బడ్జెట్ ప్రతిపాదనల పైన ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు మొదలు పెట్టాయి. ఇక, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బడ్జెట్ పై స్పందించారు. ఈ బడ్జెట్ దశ దిశా నిర్దేశం లేని, పసలేని నిష్ప్రయోజనకర బడ్జెట్ గా అభివర్ణించారు. బడ్జెట్ ప్రసంగం ఆసాంతం డొల్లతనం తో నిండి, మాటలగారడీ తో కూడి వున్నదని అని సిఎం అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ జబ్బలు తామే చరుచుకుంటూ, సామాన్యులను నిరాశా నిస్పృహలకు గురిచేస్తూ , మసిపూసి మారేడు కాయ చేసిన గోల్ మాల్ బడ్జెట్ గా కేంద్ర బడ్జెట్ ను సిఎం పేర్కొన్నారు.

English summary

CM KCR described the Union Budget as a useless budget and the CM clarified that this budget is Big Zero for the agricultural sector.