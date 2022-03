రాజకీయాల కోసం బియ్యం కొనలేం; అలా చేస్తే ప్రజాధనం వృధా: కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మరోమారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో స్పందించారు. బాయిల్డ్ రైస్ ఎవరూ ఉపయోగించరని, పిల్లలు కూడా బాయిల్డ్ రైస్ తినడం లేదని, అందుకే ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉత్పత్తి తగ్గించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2014 లో 3,400 కోట్ల రూపాయలు ధాన్యం సేకరణ కోసం ఖర్చు చేసిందని, గతేడాది 2021లో 26,600 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టామని కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

English summary

Union Minister Kishan Reddy has said that rice cannot be bought for politics. Union Minister Kishan Reddy said that doing so would be a waste of public money.