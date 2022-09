వేములవాడ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే చెన్నమనేని రమేష్ పౌరసత్వం కేసు: కేంద్రం షాకింగ్ వాదన; తీర్పురిజర్వ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వేములవాడ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే చెన్నమనేని రమేష్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగడానికి అనర్హుడని, ఆయన ఇప్పటికి జర్మనీ పౌరుడిగానే ఉన్నాడని పౌరసత్వాన్ని ఇంకా వదులుకోలేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. జస్టిస్ బి విజయసేన్ రెడ్డి ధర్మాసనం ముందు రమేష్ పౌరసత్వ వివాదం పై జరిగిన విచారణలో భాగంగా కేంద్రం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ టి సూర్య కరణ్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు ధర్మాసనం తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది.

English summary

Center shocked Vemulawada TRS MLA Chennamaneni ramesh in citizenship case. The Center has argued that he is a citizen of two countries and such a person is ineligible to be an MLA. Bench reserved its verdict.