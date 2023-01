Crime News: అడ్డా కూలీని తీసుకొచ్చి హత్య.. బీమా కోసం ప్రభుత్వం ఉద్యోగి ఘాతుకం.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే నిజాలు..

Telangana

రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన మెదక్ జిల్లా వెంకటపూర్ హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు బయటకొచ్చాయి. ఈ కేసులో నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జనవరి 9న టేక్మాల్‌ మండలం వెంకటాపురం వద్ద కారు దగ్ధమైంది. ఈ ఘటనలో భీమ్లా తండాకు చెందిన ధర్మ మృతి చెందినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. హైదరాబాద్‌ సెక్రటేరియేట్‌లో సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా పనిచేస్తున్న ధర్మ కారులో సజీవదహనం కావటం స్థానికంగా మారింది.

English summary

Sensational matters have come out in the Medak district Venkatapur murder case which has created a sensation in the state. The police have arrested the accused in this case.