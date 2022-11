రోజులు దగ్గరపడితేనే ఇలాంటి పెడబుద్ధులు పుట్టుకొస్తాయి: ఎంపీ అరవింద్ ఇంటిపై దాడిపై విజయశాంతి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాలలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై విజయశాంతి స్పందించారు. ఇక రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులపై కేసీఆర్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేయడంతో పాటు, బిజెపి ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ ఇంటిపై బీజేపీ శ్రేణుల దాడుల నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ధర్మపురి అరవింద్ ఇంటిపై జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన విజయశాంతి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలాంటి అరాచక, అనాగరిక పరిస్థితులు నెలకొన్నయో నేడు జరిగిన పరిణామాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయని విజయశాంతి పేర్కొన్నారు.

English summary

Vijayashanthi responded to the attack on MP Arvind's house saying that the days are nearer TRS party to erase. Moreover, she slams farmers are not being given paddy money in the state.