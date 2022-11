కవితను బీజేపీలో చేరాలని ఒత్తిడి తెస్తే ఎందుకు ట్రాప్ చెయ్యలేదు? ఎందుకు ఫిర్యాదు చెయ్యలేదు?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ఎపిసోడ్ తర్వాత ఆసక్తికర రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా తాజాగా ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం తర్వాత, సీఎం కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన కుమార్తె కవితను కూడా బిజెపిలో చేరాలని ఒత్తిడి తీసుకువచ్చారని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఇంతకంటే ఘోరం ఇంకొకటి ఏదైనా ఉంటుందా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఎన్నికలకు పది నెలలు మాత్రమే సమయం ఉందని, బిజెపితో కచ్చితంగా పోరాడతామని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక ఆ తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలతో తెలంగాణ రాజకీయాలలో ఆసక్తికర చర్చ ప్రారంభమైంది.

English summary

If Kavitha was pressured to join BJP, why was they are not trapped? Why didn't you complain? Who are the BJP leaders who offered her? The debate is raging in political circles.