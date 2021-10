Telangana



ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయన్న భావన ఏ మాత్రం కలగడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టుల మీద తెలంగాణ, తెలంగాణ ప్రాజెక్టుల మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ పెడుతున్న కేసులు, వినిపిస్తున్న వాదనలు, పెడుతున్న మెలికలు చూస్తే ఈ వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయన్న భావన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు కనిపించటం లేదు. తెలంగాణా ఏపీ జలజగడాలు సీరియల్ ఎపిసోడ్స్ లా ఇలా కొనసాగుతూనే ఉంటాయా అన్న అనుమానం కలుగుతుంది. ఈ వాటర్ వార్ వల్ల ఇరు రాష్ట్రాలకు నష్టం జరుగుతున్నా సరే రెండు రాష్ట్రాలు పట్టుదల మాత్రం విడవటం లేదు.

పాలమూరు రంగారెడ్డిపై కేంద్రాన్ని ఇరికిస్తున్న ఏపీ ప్రభుత్వం; కేంద్రం వైఖరి చెప్పాలంటూ ఎన్జీటీలో వాదన!!

Telangana said the AP's petition to the National Green Tribunal seeking suspension of the Dindi project was not admissible. Has Telangana slept for five years? questioned telangana govt.