బ్రదర్.. ఇది అభ్యంతరకరం.. అందుకే బహుజన రాజ్యం రావాలనేది: కౌశిక్ రెడ్డిపై మాజీ ఐపీఎస్ ప్రవీణ్

బహుజన రాజ్యాధికారమే లక్ష్యంగా రాజకీయ అడుగులు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్న మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి,స్వేరో చీఫ్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ బహుజన వర్గాల తరుపున బలమైన గొంతుక వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బహుజనులను కేవలం ఓటు బ్యాంకుగా చూసే రాజకీయాలను ఇక సహించేది లేదంటూ ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూల్లో ఆయన స్పష్టం చేశారు. తాజాగా టీఆర్ఎస్ నేత కౌశిక్ రెడ్డి బహుజన వర్గాలను తక్కువ చేసేలా వ్యాఖ్యలు చేశారని ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రవీణ్ కుమార్ విమర్శించారు.

కౌశిక్ బ్రదర్, మీరు ఆధిపత్యకులాల నాయకులను ‘గారు’ అని గౌరవించి, పీడిత వర్గాలకు చెందిన వారిని మాత్రం ఏక వచనంతో పిలిచారు. ఇది అభ్యంతరకరం. ఇలాంటి దురహంకార భావజాలం వల్లనే జనాలు బహుజనరాజ్యం రావాలంటున్నరు. I am not against any particular caste, but we must stop this reckless framing. pic.twitter.com/jL3tOb6YIw

Ex IPS officer Praveen Kumar posted a video clip of Kaushik Reddy speaking on the occasion of joining the party in the presence of TRS chief KCR, on his Twitter. In it, Kaushik Reddy politely invited people from Reddy's community to the stage and there is difference inviting other community people on to the stage.