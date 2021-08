కేంద్రమంత్రిగా తెలంగాణా కోసం ఏం చేశావ్ ? హుందాగా ఉండు, చిల్లర రాజకీయాలొద్దు : ఎర్రబెల్లి ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పై విరుచుకుపడ్డారు. కిషన్ రెడ్డి నిర్వహిస్తున్న జన ఆశీర్వాద యాత్ర ఫెయిల్యూర్ యాత్ర అంటూ నిప్పులు చెరిగారు. కిషన్ రెడ్డి హుందాగా ప్రవర్తించాలని, చిల్లర రాజకీయాలు చేయొద్దంటూ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ఇప్పటివరకు ఇచ్చింది ఏంటో చెప్పాలని ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Telangana State Panchayat Raj and Rural Development Minister Errabelli Dayakar Rao have lashed out at Union Minister Kishan Reddy. Kishan Reddy's Jana Ashirwad Yatra is a failure yatra. Errabelli Dayakar Rao has issued warnings that Kishan Reddy should behave soberly and don't engage in cheap politics. Errabelli Dayakar Rao demanded to know what the Center has given so far to the state of Telangana.