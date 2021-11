అధికారంలో ఉండి ధర్నాలు చేయడం ఏంది.!ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకేనన్న కాంగ్రెస్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : అధికార టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ విధానాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి ద్వజమెత్తింది. రైతు సమస్యలతో పాటు నిరుద్యోగ సమస్యలు కూడా పేరుకుపోయాయని, వాటి పరిష్కారానికి కూడా ధర్నాలు చేస్తారా అని గులాబీ పార్టీని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలదీసింది. రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారిందని, రోజుకు ఒకరిద్దరు నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య లు చేసుకుంటున్నా ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావులో చలనం లేదని యూత్ కాంగ్రెస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు.

English summary

The Youth Congress leaders are incensed that the situation of the unemployed in the state has become miserable and that Chief Minister Chandrasekhar Rao is not moving even though one or two unemployed people are committing suicide every day.