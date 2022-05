అవినీతి పరుడని తెలిసినా మీ మిత్రుడు కేసీఆర్ ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయరు.?అమీత్ షా కు షర్మిళ సూటి ప్రశ్న.!

Telangana

హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతీ పథకంలో వాటా ఉందన్న బీజేపి ముఖ్యనేతలు,చంద్రశేఖర్ రావు చేస్తున్న అవినీతిలో కూడా బీజేపికి వాటా లేదంటే నమ్మాలా?అని వైయస్సార్ టీపీ అద్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిళ ప్రశ్నించారు. ఎనిమిదేండ్లుగా ఏటా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలిచ్చారని, ఇక తెలంగాణలో కూడా ఇస్తారా? అని ఎద్దేవా చేసారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండి కూడా తెలంగాణ బాయిల్డ్ రైస్ కొనని మీరు, తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తే కొంటారా?అని నిలదీసారు. తుక్కుగూడలో అమీత్ షా ప్రసంగాన్ని వైయస్ షర్మిళ పూర్తి స్దాయిలో తప్పుబట్టారు.

English summary

Do BJP leaders, who have a stake in every scheme of the state government, believe that the BJP has no share in the corruption perpetrated by Chandrasekhar Rao?ysrtp Presidant sharmila strait question to Union Home Minister Amit shah.