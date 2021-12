డిసెంబర్ 9 ప్రకటన ఎందుకు.?ఆనాడు సోనియా గాంధీని ప్రభావితం చేసిన అంశాలేంటి.?

Telangana

హైదరాబాద్ : ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు కల్వకుంట్ల చంద్రవేఖర్ రావు ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు శ్రీకారం చుట్టడంతో యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకం మేల్కొన్నారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం జైకొట్టారు. అదే ఉద్యమం విద్యార్ధి లోకానికి తాకింది. అంతే తెలంగాణ ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెన్నటికి రాదనే బలమైన భావన తెలంగాణ ప్రజల్లో కలిగింది. దాంతో ఊరూ వాడా జేఏసీలు ఏర్పడ్డాయి. విద్యార్ధులతో, ఉద్యోగులతో, రాజకీయ నేతలతో ఉద్యమం ఎగిసిపడుతోంది. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఏఐసీసీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు సుముఖంగా ఉన్నట్టు ప్రకటించారు.

All Telangana people woke up as Telangana Rashtra Samithi president Kalvakuntla Chandravekhar Rao embarked on a death hunger strike for a separate Telangana state. At the same time, AICC chief Sonia Gandhi announced her readiness to form a Telangana state.