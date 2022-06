కేసీఆర్ దేశ్ కీ నేత అవుతారా? ఆయన వెంట నడిచే వారెవరు? ఆసక్తికర చర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధినేత కేసీఆర్ వచ్చే వారం భారత్ రాష్ట్రీయ సమితి ఏర్పాటు ప్రక్రియ ను ప్రారంభించనున్నారు. జాతీయ రాజకీయాల్లో అడుగు పెట్టేందుకు కెసిఆర్ ఢిల్లీ వేదికగా ఈ సంచలన ప్రకటన చేయబోతున్నారని ఇప్పటికే తెలిసిన విషయమే. ఇదే సమయంలో కెసిఆర్ జాతీయ పార్టీ పై, ఆయనతో నడిచేవారు ఎవరు అన్నదానిపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

CM KCR is busy in the exercise of forming a national party ‘BRS’ soon. Will Telangana CM become a key leader of the country? Who will walk along with him? That discussion turned out to be an interesting one.