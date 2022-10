టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ ఎపిసోడ్ బూమరాంగ్ అవుతుందా? బోలెడు లాజిక్స్.. హాట్ డిబేట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపిని ఇరికించడం కోసం టిఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ఆపరేషన్ ను తెరమీదకు తీసుకు వచ్చిందా? ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ఎపిసోడ్ లో నాటకీయ పరిణామాలతో చోటు చేసుకున్న ఘటనలు టిఆర్ఎస్ పార్టీ పై అనుమానాలకు కారణంగా మారాయా? ఇక ఇదే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బూమరాంగ్ కాబోతుందా? అన్న చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా బీజేపీ ఈ విషయంలో అనేక లాజిక్ లను తెర మీదకు తీసుకువచ్చి ప్రచారం చేస్తుండడం అందర్నీ ఆలోచించేలా చేస్తోంది.

English summary

Will the episode of buying MLAs be a boomerang for the TRS party? BJP propagates a lot of logics saying that TRS party itself planned this affair. And these are becoming a topic of discussion in political circles.