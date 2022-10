మునుగోడులో నేటితో నామినేషన్ల ఉపసంహరణ: ఊపందుకున్న ప్రచారం; రంగంలోకి హేమాహేమీలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు కీలకంగా మారింది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తే, భవిష్యత్తు ఎన్నికలపైనా ఆ ప్రభావం తప్పనిసరిగా ఉంటుందని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు భావిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మునుగోడును హస్తగతం చేసుకోవడం కోసం ప్రధాన పార్టీలన్నీ హోరా హోరీగా ప్రచార పర్వాన్ని సాగిస్తున్నాయి.

English summary

today Munugode by poll withdrawal of nominations will be closed. It became interesting to see how many nominations will be withdrawn. The campaign gained momentum as TRS, Congress and BJP key leaders entered the field.