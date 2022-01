జీతం డబ్బుల కోసం .. యజమాని నోట్లో గుడ్డలుకుక్కి, ఇనుపరాడ్ తో వర్కర్ దాడి; ఓనర్ మృతి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జీతం డబ్బుల కోసం యజమానిని ఒక వర్కర్ హత్యచేసిన దారుణ ఘటన జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. జీతం డబ్బుల విషయంలో యజమాని గొడవకు దిగడంతో విచక్షణ కోల్పోయిన వర్కర్ యజమానిపై ఇనుప రాడ్ తో దాడి చేశాడు. యజమాని అరుపులు బయటకు వినపడకుండా నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి మరీ పలుమార్లు ఇనుప రాడ్ తో దాడి చేసి హతమార్చాడు. ఆపై అక్కడి నుండి పరారయ్యాడు. జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకున్న ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The incident took place within Jeedimetla police station limits a worker attacked on the bike mechanic shop owner with iron rod, by putting clothes in his mouth for salary money.