year ender 2022: గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాదే ఎక్కువగా నేరాలు..కంప్లీట్ క్రైమ్ రిపోర్ట్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

2022 సంవత్సరానికిగానూ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో చోటుచేసుకున్న నేరాలకు సంబంధించి వార్షిక నేర నివేదికను రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ మహేష్ భగవత్ నేడు విడుదల చేశారు. ఈ నేర నివేదికలో 2021 సంవత్సరంతో పోలిస్తే నేరాలు మొత్తం 2022 సంవత్సరంలో 19 శాతం పెరిగాయని వెల్లడించారు.

English summary

In the year 2022, CP Mahesh Bhagwat revealed the annual crime report of Rachakonda Commissionerate. Compared to 2021, crimes have increased by 19 percent in 2022. Crimes against women, cyber crimes and road accidents have increased.