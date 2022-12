year ender 2022: మునుగోడులో మొనగాడుగా గులాబీపార్టీ.. అయినా కేసీఆర్ కు హెచ్చరికే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

2022 సంవత్సరం తెలంగాణాలోని రాజకీయ పార్టీలకు మునుగోడు ఉపఎన్నిక లిట్మస్ టెస్ట్ లా అయ్యింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఆ పార్టీకి, ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలకు మునుగోడు ఉపఎన్నిక వచ్చే ఎన్నికలకు సెమీ ఫైనల్ గా మారింది. ఈ ఉప ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలిస్తే, వారికి వచ్చే ఎన్నికల్లో పట్టు ఉంటుందని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు హోరాహోరీగా తలపడేలా చేసింది.

English summary

Munugode by-election is crucial for all political parties in Telangana in 2022, KCR's party won in Munugode. However, the result of the munugode by-election has warned KCR about future elections.