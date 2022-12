సైలెంట్ గా సునామీ తెచ్చిన షర్మిల: తెలంగాణాలో నష్టం ఎవరికి? కేసీఆర్ ఊహించలేదా?

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీని ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ రాజకీయాలలో మేము సైతం అంటూ ముందుకు వచ్చారు వైయస్ షర్మిల. అయితే తొలినాళ్లలో ఎవరూ వైఎస్ షర్మిల రాజకీయ పార్టీని పెద్దగా పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. కానీ తెలంగాణ రాజకీయాలలో వైయస్ షర్మిల క్రమంగా అధికార టీఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ చేశారు. ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రతో మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల మేర పాదయాత్ర నిర్వహించిన వైఎస్ షర్మిల ఊహించని విధంగా తెలంగాణ రాజకీయాలలో సునామీ సృష్టించారు.

If everyone thinks that YS Sharmila's party in Telangana will cause damage to the Congress party, on the contrary, Sharmila is targeting the KCR regime, now it is being discussed that the TRS party will be damaged more than the Congress.