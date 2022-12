వైఎస్ షర్మిల ప్రకటనతో హాట్ సీట్ గా పాలేరు; షర్మిలకు కలిసొచ్చే రాజకీయ సమీకరణాలివే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో పోరాటం చేస్తున్న వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్ర విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పై న్యాయ పోరాటం చేసి గెలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఇక హైకోర్టు వైయస్ షర్మిల పాదయాత్రకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో దూకుడు పెంచిన వైయస్ షర్మిల తాను ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తానని కూడా స్పష్టం చేశారు. పాలేరు నుంచి వైయస్ షర్మిల పోటీకి దిగుతున్నట్టు ఖరారు చేశారు. దీని కోసం త్వరలో పాలేరులో పార్టీ కార్యాలయం నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేయనున్నట్టు వైయస్ షర్మిల ప్రకటించారు. అంతేకాదు వచ్చే ఎన్నికల కోసం కార్యాచరణ కూడా త్వరలో ప్రకటించబోతున్నట్లు వైఎస్ షర్మిల పేర్కొన్నారు. దీంతో వైయస్ షర్మిల పాలేరు నుంచి పోటీ చేయడంపై తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Paleru seat became a hot seat after YS Sharmila announced that she will contest from there in the next election. Now the debate will take place on the political equations that benefit to contest from Paleru to Sharmila.